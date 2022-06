El destino de Bernardo Silva podría haberse definido o incluso complicado más. Eso según cómo repercutan las palabras de Josep Guardiola, que regresó al Camp Nou este lunes, y al lado de Joan Laporta, presidente del Barcelona, aseguró que la “intención” del Manchester City es que el centrocampista portugués “se quede” en el conjunto ‘citizen’, aunque también ha recalcado que “no” quiere “jugadores” que no quieran seguir en el equipo.

“No tengo ganas de tener jugadores que no quieran estar con nosotros. No sé lo que dirá el mercado, nuestra intención como club es que Bernardo, que es un jugador muy importante, se quede con nosotros”, señaló ‘Pep’ en la rueda de prensa de presentación del partido amistoso entre el City y el Barcelona en el Camp Nou del 24 de agosto para recaudar fondos para la investigación contra la ELA.

Guardiola prefirió no opinar sobre una posible llegada del internacional luso a ‘Can Barça’. “Entre dos clubes grandes como el Barça y el City siempre se habla de muchos nombres cada temporada. Aquí están Mateu Alemany y Laporta. Yo soy muy bueno en la táctica, pero de fichajes no tengo ni idea”, manifestó.

El ex entrenador del City regresará al Camp Nou, donde ha vivido algunos de sus mejores momentos como jugador y como entrenador. “Solamente con estar aquí te vienen muchos recuerdos, me siento en casa. Me gusta mucho volver al Camp Nou, pero cada vez que vengo me caen cuatro (risas). Estoy feliz sea la causa que sea”, subrayó.

‘Pep’ se refirió a la última vez que fue al feudo culé como rival, y se marchó goleado 4-0 con su City tras ‘hat-trick’ de Lionel Messi y otro tanto de Neymar, en partido por la fase de grupos de la Champions League en octubre de 2016.

Reencuentro con Xavi Hernández

Guardiola volverá a verse las caras con Xavi Hernández, ahora en el banquillo culé. “Nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, fue compañero, tuve la suerte de dirigirle, me ayudó mucho en el campo. Fue vital el tiempo que estuvimos juntos. Ahora tiene la posibilidad de ayudar al Barça a estar donde se merece. Estoy contento de que nos reencontremos”, afirmó.

Por último, habló de su amigo y excompañero en el Barça Juan Carlos Unzué, que padece la enfermedad y que es el impulsor del duelo de agosto entre azulgranas y ‘citizens’. “Lo único que ha perdido es su movilidad, su energía, testarudez y el ser hablador, lo veo igual. No se mueve tan rápido como antes, pero en su forma de ser lo veo igual”, finalizó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.