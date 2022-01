El centrocampista guineano Ilaix Moriba jugará en el Valencia hasta final de temporada, después de que el club ‘che’ y el RB Leipzig, donde recaló en verano procedente del FC Barcelona, hayan llegado a un acuerdo para su cesión. La misma que no tiene opción de compra para lo que resta de curso. El exazulgrana lucirá el número 23: “No me gusta perder a nada, me gusta siempre competir y le daré lo que necesita al entrenador”.

“El centrocampista llega en calidad de cedido hasta final de temporada y comenzará a trabajar este mismo sábado a las órdenes de José Bordalás”, informó el club, que se hace con sus servicios después de ser nombrado mejor jugador joven de la fase de grupos de la Copa África.

El Leipzig se hizo con los servicios del guineano el pasado verano a cambio del pago de 16 millones de euros, más 6 millones en variables, al FC Barcelona. Sin embargo, no ha acabado de gozar de fortuna en el conjunto alemán.

(Foto: Valencia CF)

Ilaix Moriba llegó al Barça en 2010, con edad de benjamín, y la pasada temporada debutó con 18 años con el primer equipo, entonces dirigido por Ronald Koeman, en un partido de Copa del Rey contra el Cornellà.

En total, jugó 18 encuentros con el primer equipo culé -14 en LaLiga Santander, 3 en Copa del Rey y 1 en Liga de Campeones- con un gol y dos asistencias, y conquistó el título de la Copa del Rey 2021.

Revelación en la Copa Africana

Ilaix es una de las estrellas de la Selección de Guinea. El equipo ha sido una de las grandes revelaciones de la Copa África y el futbolista ha sido elegido como el mejor jugador joven del torneo. Los organizadores lo eligieron tras sus grandes actuaciones.

Sin embargo, la aventura de Guinea acabó en los octavos de final, cuando perdió por la mínima diferencia ante Gambia. Aunque eso sí, Moriba jugó los 90 minutos, pero no pudo cambiar la historia del compromiso.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR