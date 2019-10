Más problemas para Ivan: Rakitic se queda sin transporte en el aeropuerto de Barcelona

Barcelona no tiene la mejor de las relaciones con Ivan Rakitic. El jugador no tiene minutos con Ernesto Valverde y los rumores de su partida cada vez son más grandes. "Quiero jugar", ya reveló pero parece que todo se ha puesto en su contra, incluso hasta lo que no tiene mucho que ver con el deporte.

Nueve líderes independentistas catalanes fueron condenados el lunes a penas de 9 a 13 años por el fracasado intento de secesión de 2017, sentencia que detonó inmediatas protestas de repudio con miles de participantes en las calles de la Ciudad Condal, que cortaron avenidas y marcharon al aeropuerto.

Los constantes reclamos llegan durante el regreso de los futbolistas a sus clubes luego del parón de selecciones. Los problemas en El Prat hace que la gran movilización deje complicado el transporte para más de uno. Este es el caso de Ivan Rakitic.

Un usuario compartió en redes sociales, las imágenes del croata que tuvo que cargar sus maletas y caminar por la carretera pensando en llegar a su domicilio. Según explicó Mundo Deportivo, el futbolista del Barza caminó algunos metros para salir del atasco y fue recogido.

"Está cortada la calle, qué voy a hacer", se lamentó el futbolista.



Rakitic regresó a Barcelona luego de disputar las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2020 con Croacia. Vencieron 3-0 a Hungría y el último encuentro lo empataron 1-1 con Gales. El volante jugó 44 minutos.

Luka Modric se lesionó con Croacia en las eliminatorias de la Euro 2020. (Twitter)

¿Rakitic tiene todo listo para dejar Barcelona?

Según la portada del diario Sport del domingo, el Barza ya tiene todo listo para colocar al croata en el mercado de invierno ante el interés de otros clubes. El equipo azulgrana cree que en enero puede ser la última oportunidad para sacar provecho al valor que tiene el jugador.



Según informa Tuttosport, Inter de Milán es el gran interesado en tener a Rakitic aprovechando que la situación del jugador en el Camp Nou no parece cambiar por la prioridad que existe con estrellas como Arthur Melo o Sergio Busquets y el tridente de ataque Griezmann, Suárez y Messi.



