"No lo recuerdo": la más íntima confesión de Lionel Messi tras ser ovacionado en el Barza-Betis por LaLiga

"No lo recuerdo" , expresó Lionel Messi este domingo tras marcar un triplete en la victoria 4-1 del Barcelona sobre el Betis , cuando le preguntaron si recordaba una ovación fuera de casa como la que recibió en el Benito Villamarín tras su espectacular tercer gol.



"No, la verdad que no, no lo recuerdo. Estoy agradecido por la respuesta de la gente. Siempre que venimos a este estadio nos tratan muy bien. Estoy feliz por la victoria, era muy importante", señaló a la televisión española tras recibir el balón del partido, premio a los jugadores que marcan un triplete.



Un libre directo, una culminación a un taconazo de Luis Suárez y un fenomenal globo con un toque inesperado fue el repertorio del argentino, al que se le escapó el cuarto al rematar al poste en el tiempo de descuento.



Tras el tercer gol de Messi, muchos aficionados se pusieron de pie para aplaudir la obra de arte que acababan de presenciar. "Tuve la suerte de que fueron goles los dos, pero sobre todo de que pudimos sacar los tres puntos. Sabíamos de la oportunidad muy buena de sacar distancia al Atlético y no podíamos fallar", respondió cuando le preguntaron si prefería su gol de falta o el globito.



El triunfo sirve al Barcelona para distanciarse 10 puntos de su primer perseguidor, el Atlético (2º), que perdió 2-0 el sábado ante el Athletic. "Depende de nosotros, de saber que todavía no hay nada decidido. Es una buena ventaja, pero todavía quedan esos puntos. Hay que seguir jugando como hasta ahora", señaló el astro argentino sobre el título de Liga.

