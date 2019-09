Un verdadero capitán: la decisión de Lionel Messi tras mal inicio del Barcelona en LaLiga

► "Prohibido creerse mejor...": la historia de Rodrygo, crack del Real Madrid que debutó ante Real Garcilaso



Barcelona no ha tenido el mejor inicio en la Liga Santander. El equipo azulgrana se ubica en la quinta posición con diez unidades, a cuatro del puntero Real Madrid. A pesar que la diferencia no esta tanta, lo que preocupa es el nivel futbolístico mostrado por los de Valverde. Aun no despiertan y se aproximan partidos importantes.

Lionel Messi , el capitán y líder del plantel, aun no puede darles la mano. La lesión que lo afectó en su primer entrenamiento de la temporada lo alejó las cinco primeras fechas y cuando regresó de titular volvió a caer por una molestia en el muslo izquierdo.

Como cabeza del Barza, Messi no se puede quedar con los brazos cruzados, por lo que decidió organizar al vestuario y reunirse para tener claros los objetivos. La conversación se dio en el hotel Sir Victor del Paseo de Gracia de la Ciudad Condal. La cena no contó con ningún staff técnico, ni el DT Ernesto Valverde.

Según explicaron los medios españoles, Messi fue el primero en llegar a la cominda que se produjo en restaurante del hotel. Leo arribó a las neuve de la noche y lo hizo solo. Detrás de él, Gerard Piqué, llegó en una caminoneta acompañado de Marc-André Ter Stegen. Griezmann aterrizó junto a Umtiti. Pero quien rompió los protocolos fue Ousmane Dembélé, quien llegó con un amigo.

El invitado sorpresa de la reunión fue alguien ajeno del plantel. El piloto español de Moto GP, Marc Márquez, actual campeón del mundo en su categoría, se sumó a la cena.

Esta no es la primera vez que los jugadores del Barcelona se reúnen tras un mal momento. Luego de la catástrofe de Anfield ante Liverpool por las semifinales de Champions League realizaron algo parecido. Piqué lo organizó avalado por Messi.

Messi tendrá varios días de baja

Según informó Barcelona , Lionel Messi sufre una elongación en el aductor del muslo izquierdo. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad; sin embargo, este tipo de lesiones tiene un tiempo de recuperación de 10 días, por lo que no podría estar presente el próximo 2 de octubre ante el Inter de Milán por Champions League.



El programa 'El Golazo de Gol' reveló imágenes de Messi hablando con el fisioterapeuta Jordi Mesalles, quien lo atendió en el campo del Camp Nou cuando sintió la molestia. En ellas se ve a Messi diciendo: “No me puedo romper, no me puedo romper”.



