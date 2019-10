¡No me simpatizas! El motivo por el que Lionel Messi no quiere más a Griezmann en el Barcelona

Marcar goles no es el único requisito que un jugador debe cumplir para triunfar en el FC Barcelona. Más allá de las estadísticas, tiene que caerle bien a Lionel Messi. De lo contrario, se encontrará con el descontento del futbolista argentino más importante en la historia del club y tendrá problemas en el vestuario.



Es precisamente por lo que está atravesando Antoine Griezmann. El francés llegó en julio pasado como el gran fichaje del verano, pero no termina de 'explotar' como lo hizo en el Atlético de Madrid. A ello hay que sumarle que su incorporación no ha caído bien en el rosarino de 32 años.



Según el periodista Eduardo Inda, durante su participación en 'El Chiringuito', Messi no quiere más a Griezmman y todo se debe a cuestiones tácticas: "le quita espacio en la cancha", dijo la citada fuente durante las tertulias del programa español.

Antoine Griezmann vuelve a la alineación titular. (Foto: Getty Images) Antoine Griezmann fue suplente el domingo ante Sevilla. (Foto: Getty Images)

¿Cómo se llevan Messi y Griezmann en el Barcelona?

Más allá de cuestiones en la pizarra de Valverde, Griezmann y Messi no llevan una gran relación, tal como ha revelado el propio delantero francés la semana pasada en una conferencia de prensa.



"Ni Messi ni yo somos personas muy habladoras, así que es complicado que hablemos. Pero ya le he dado algún mate y estamos en la buena dirección", contó el francés de 28 años.



En cualquier caso, el delantero del conjunto 'blaugrana' aseguró que está "muy feliz" en el Barcelona, disfrutando mucho y "conociendo otro fútbol y nuevas maneras de preparar los partidos".



