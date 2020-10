Aunque esté concentrado con la selección uruguaya, Luis Suárez ha tenido tiempos difíciles en estos últimos meses. El ‘Pistolero’ pasó de llorar por su salida del Barcelona a volver a sonreír en el Atlético de Madrid. Un carrusel de emociones que tuvo que afrontar para enfocarse en la primera fecha doble de las Eliminatorias a Qatar 2022.

Y luego de la victoria ‘charrúa’ ante Chile, partido en el que anotó el primer gol, Suárez explicó cómo han sido sus últimas semanas en España. El uruguayo se sinceró y dio más detalles de lo que vivió previo a su salida del Barcelona.

“Es difícil [cambiar el chip] porque fue una mezcla de sensaciones, no sé si de tristeza por cambiar de ciudad, por mi familia, por mis hijos (...) Obviamente, los mensajes del club [Barcelona] que me buscaba una solución para cambiar de aire, no me los tomé muy bien por las formas en que se hicieron más que nada”, declaró Suárez en una entrevista post partido con la Asociación Uruguaya de Fútbol.

“Hay cosas que no se saben, pero ir a entrenar al Barcelona y que te manden a entrenar aparte porque no pertenecía a los 22 jugadores en un 11 contra 11... Mi mujer era la que me veía triste, la que me veía cabizbajo y lo que quería era volver a verme reír y feliz en una cancha y me dejó tomar la decisión a mí y viendo la posibilidad del Atlético no lo dudé ni un momento”, agregó.

Del mismo modo, Suárez habló sobre el mensaje de Lionel Messi, quien expresó su malestar en redes sociales por la salida de su compañero. Y es que al argentino, que también estuvo a punto de irse del Barcelona, no le gustó cómo la directiva terminó por sacar al uruguayo.

“No me sorprendió porque lo conozco demasiado, ya sabía el dolor que él sentía, como lo dijo y como lo dije yo. Las formas, el sentir que te estaban echando y eso era lo que más duele. Somos grandes, llevaba seis años en el Barcelona y había otras maneras de hablarme... Pero no fueron buenas las formas y eso es lo que también a él le molestó", señaló Suárez.