Esta semana, Marco Asensio mostró sus esperanzas a nueve meses de que finalice su contrato con el Real Madrid y tras descartar abandonar el club el pasado mercado, de recibir próximamente una propuesta de renovación, pero no desmintió las informaciones que le ponen en la órbita del Barcelona ni aseguró que no jugaría en el equipo azulgrana. En medio de esos rumores, la prensa italiana coloca a un club más en la lista de pretendientes por el futbolista español.

Se trata nada menos que de la Juventus, que enterado de que Asensio termina contrato con el Real Madrid el próximo 30 de junio, lo quiere como agente libre en el mercado de fichajes de verano de 2023. Así las cosas, el cuadro turinés se haría con un jugador top y sin pagar un solo euro.

Según informa la Gazzetta dello Sport, la Juventus espera empezar a negociar con Asensio y su entorno apenas llegue el 1 de enero, fecha en la que podrá conversar con el cuadro turinés o con cualquier otro al quedarle menos de seis meses de contrato, tal como establece el reglamente de la FIFA.

A pesar de este rumor y otras informaciones que apuntan que se encuentra en la mira del Barcelona, el delantero del Real Madrid preferiría quedarse por más tiempo en Valdebebas, club en el que ha ganado toda clase de títulos desde su llegada en 2016.

“Ojalá se pueda dar la renovación”, aseguró Marco Asensio en una entrevista a ‘El partidazo’ de Cope. “Veremos qué pasa, nunca se sabe, en el mundo del fútbol pueden cambiar las cosas muy rápido. No puedo decir nada más porque no sé lo que va a pasar”.

Preguntado por el interés del Barcelona, Asensio dejó claro que está centrado en el Real Madrid y la selección, pero no cerró la puerta. “Sinceramente, no lo sé. Realmente estoy centrado en lo que estoy. Sólo pienso en el presente, el ahora, el darlo todo con la selección y con mi club”

“Ni lo he pensado (jugar en el Barcelona), ni lo he valorado. Ahora mismo no puedo dar una respuesta, no lo sé. Son cosas que salen. Esta mañana tenía 200 mensajes. Les digo que estoy en un mundo en el que hay muchos rumores, especulaciones, y es normal. En siete meses puedo firmar con cualquier club y es normal que salgan muchos y saldrán más seguramente. Estamos en ese círculo en el que cada día habrá noticias y eso no lo puedo controlar”.





