¡Atención, Barcelona! Desde Francia explica la 'Fórmula Mbappé', la única opción de fichar a Neymar

Neymar quiere regresar a Barcelona. El delantero brasileño ya dejó claro a los directivos del PSG que no quiere continuar en el equipo; sin embargo, el plan es claro: el que lo quiera tendrá que pagar como mínimo 300 millones de euros. Todo para recuperar el gasto que realizaron en el 2017 con su contratación.

Los azulgranas son los grandes interesados, pero no los únicos, por lo que el club parisino analiza opciones y planean realizar lo que han denominado en Francia, la 'Fórmula Mbappé'. En la edición de L'Equipe de este jueves lo explican con mayor detenimiento.

El club 'bleu' espera realizar una cesión con bligación de compra, tal y como se concretó la firma de Kylian del Mónaco al PSG; sin embargo, a pesar de asegurar que no desagrada esta opción al entrono de 'Ney', para la directiva no es la favorita.

Lo que se espera es que la venta de Neymar genere el ingreso suficiente como para contratar a un sustituto de máximo nivel. Reemplazar al brasileño no sería algo fácil pero una buena cantidad de dinero podría ayudar.

Barcelona cree que el movimiento es complicado, aunque no descartan la posibilidad para el 2020. Uno de los grandes obstáculos es el altísimo precio que se gasta en mantener el salario de la plantilla. No pagar un traspaso no evitaría que el volumen de sueldos aumente.

