Para la LaLiga ya es un hecho: "Neymar se jubilará en el PSG", sentencian

Neymar no llegó ni a Barcelona ni a Real Madrid esta temporada. El brasileño estaba cerca de ambos equipos de la Liga Santander esta temporada; sin embargo, ningún acuerdo se llegó a concretar por las ansias de dinero del PSG. Si no pagaban lo que pedían no se iba. Así fue.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, conversó este jueves como parte del panel del congreso Soccerez Europe que se celebra en Lisboa y dio su opinión sobre la infructífera llegada de 'Ney' este nuevo año futbolístico.

"Neymar se jubilará en el PSG" , ya que su fichaje por éste fue una operación fuera de mercado y "es imposible meterla de nuevo en el mercado", explicó.

Para Javier Tebas, cuya intervención fue moderada por el director de Deportes de la Agencia EFE, Luis Villarejo, el fichaje de Neymar Jr. fue "la demostración de la anomalía del sistema de control económico del fútbol europeo".



"Nosotros ya lo denunciamos entonces, era imposible que asumiese un equipo europeo los valores: 226 millones de euros y 27 millones de euros netos libres de impuestos para el jugador", recordó el dirigente.



Por eso el PSG fue denunciado por LaLiga española, por falta de Fair Play financiero, ya que "tenía patrocinadores no reales, hinchados".



A la pregunta de por qué no ha vuelto este verano al Barcelona o al fútbol español, Javier Tebas argumentó que "hay equipos que hacen operaciones fuera de mercado" que luego "es imposible meterlas en el mercado".



