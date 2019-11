Ernesto Valverde, el entrenador del Barcelona, confesó este viernes que, pese a los malos resultados del equipo azulgrana en sus últimos partidos -derrota contra el Levante (3-1) y el empate en casa con el Slavia de Praga (0-0)-, se siente “apoyado y respetado por el club”.

El técnico desveló que esta semana comió con el presidente, Josep Maria Bartomeu, y afirmó que no está preocupado por su futuro al frente del equipo. Valverde calibró las críticas al equipo y dijo que la situación “es la que hay” y que, vistas las diferentes rachas que alterna el Barcelona, “puede cambiar todo para bien”.

Valverde reconoció que el Barça tiene “necesidad de victorias” porque son conscientes de “lo que es perder en este club”, pero también para seguir liderando LaLiga Santander, algo para lo que ve “motivados” a sus jugadores.

“Es importante ganar al Celta por todo”, declaró el DT, que señaló que los malos resultados hacen que se genere “inestabilidad por parte del entorno” y que tenga “eco en los que quieren” desequilibrarlos, en referencia al resto de rivales.

Valverde no fue ajeno al Clásico contra el Real Madrid

Preguntado sobre la posibilidad de que el clásico del miércoles 18 de diciembre contra el Real Madrid se juegue al mediodía, Valverde dijo no tener información al respecto, pero comentó que no entendería que fuera así ni estaría bien de cara a la gente. “No está de más que, además de en otros países, nos vean aquí (en España)”, ironizó.

