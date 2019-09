El ABC para Ansu Fati: el consejo de Messi y Barcelona para llegar a ser un crack

Ha dado los primeros trazos y ha enamorado a todo el barcelonismo. A cientos de kilómetros de distancia, el Real Madrid mira preocupado el rendimiento del guineano de 16 años, mientras que en Cataluña, el fanático culé sonríe tranquilo con lo que juega la promesa de La Masía. Ansu Fati ha pasado de ser conocido como el canterano del Barcelona a pasar a ser la revelación de LaLiga y ¿por qué no? de todo el ‘Viejo Continente’ ahora que viene la Champions.



Sin embargo, no todo son elogios. También debe haber calma, pauta y recomendaciones para un adolescente, que recién entiende de los flashes y de todo lo que rodea al planeta fútbol. De acuerdo a Clément Lenglet, en declaraciones para Movistar, el atacante escucha todas las recomendaciones que le hacen Lionel Messi, Antoine Griezmann y otros compañeros.



Los consejos a Ansu Fati

“Le decimos siempre que escuche a la gente, trabaje y aprenda”, confesó el zaguero central que estará en la primera jornada de la Champions League. ¿Lo hará Ansu Fati ? El jugador, que le anotó un gol al Valencia en el Camp Nou, aún parece un chiquillo. Pide entradas para ver al equipo B, publica fotos en su cuenta de Instagram y no tiene poses de divo.



A su temprana edad, el estar rodeado de los mejores jugadores del mundo, le permite no tomar obligaciones que no van con su carrera profesional en la actualidad. Si bien ya ha marcado goles en LaLiga de España, Ansu Fati no es un titular indiscutible para Valverde.



Ansu Fati viajaría a Alemania para debutar en la presente edición de la Champions. Para el técnico vasco, el jugador se ha ganado un lugar a falta de Lionel Messi en el equipo.



Por si fuera poco, el hermano de Lionel lo maneja, así que debe seguir con el ABC para convertirse en uno de los mejores futbolistas del mundo.



