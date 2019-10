"Estoy triste por no ser titular": el drama de Arturo Vidal por no tener minutos en Barcelona

Barcelona logró vencer 2-1 a Slavia Praga por Champions League y adjudicarse el primer lugar del Grupo F. Los azulgranas sacaron tres puntos valiosos en su objetivo de levantar la 'Orejona', trofeo que no consiguen desde el 2015. Todos se mostraron felices tras el resultado, bueno, la mayoría, Arturo Vidal reveló estar un poco fastidiado por la situación.

El chileno, que llegó al club azulgrana en agosto del 2018, terminó la temporada pasada siendo uno de los que "se salvaba" luego del mal momento que vivieron en Anfield. Fue de los pocos que tuvo una intención de cambiar las cosas y tener reacción; sin embargo, este inicio de temporada no ha sido el mejor para él.

Este nuevo año futbolistico, Vidal suma 158 minutos de juego en seis partidos jugados y ha anotado dos goles. Tampoco son malos números para un medio centro que no tiene muchos minutos; sin embargo, él tiene claro que quiere ser titular.

Arturo Vidal marcó el 5-1 del Barcelon ante el Betis por la fecha 2 de LaLiga Santander. (Video: DirecTV)

En conversación con Fox Sports Chile, tras el encuentro en Praga, el exJuventus explicó que se siente triste por ver los partidos desde la banca de suplentes.

"El partido se nos complicó... pero estoy igual de triste por no jugar de titular. Pero lo importante es que se ganó" , explicó.

"Es complicado (no ser titular) cuando física y futbolísticamente estás bien y cada vez que me ha tocado jugar lo he hecho de la mejor forma. Es una decisión técnica pero yo siempre estoy preparado y espero en los próximos partidos jugar más minutos. Seguiré trabajando duro para volver a ser titular" , agregó.

Vidal tiene delante de él a estrellas de la talla de Sergio Busquets o Arthur Melo por lo que es complicado que sea del arranque en los encuentros del equipo del Camp Nou, pero esto no quita que Ernesto Valverde lo tenga presente cuando los encuentros son "candentes".

¿Vidal podría partir en enero?

A pesar que aun quedan algunos meses para definir los futuros en el Camp Nou, Arturo Vidal es otro de los candidatos a partir a Italia. Los rumores son fuertes e incluso indican que había llegado a un supuesto acuerdo con el Inter a mediados de agosto, pero finalmente se quedó.



'Fichajes.com' explicó que Vidal continúa entre los favoritos del club rossonero, pero que Rakitic sigue teniendo la preferencia para ser la contratación en enero.



