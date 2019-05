¡Barcelona, ten miedo! El gigante de Europa que conversó ahora con Griezmann antes de que salga del Atlético

Todo parece estar listo para cerrar el traspaso del verano. Antoine Griezmann le dijo adiós el pasado lunes al Atlético de Madrid tras cinco largas temporadas en Europa. El delantero francés primero se lo comunicó a la institución y luego lo hizo público por medio de las redes sociales del club. Todo parece indicar que aterrizaría en Barcelona; sin embargo, una información de L'Equipe revelaría que su acercamiento con el PSG también es cierto. ¿Llegará el galo a mudarse a la ciudad de París? Los rumores han empezado a sonar muy fuerte sobre el caso.

Según el medio francés, la semana pasada existrió una cumbre entre alguien del entorno del futbolista, en concreto su hermana y representante, Maud, con directivos del PSG. La posibilidad de tener a Griezmann en París interesaba con creces pero parece que no se podrá dar.

El medio también revela que lo más probable es que Antoine se vista de azulgrana. Todo apunta que será así. Incluso, su portada es "Messi espera a Griezmann". No llegan a descartar la opción. El que tenga mayores cantidades de dinero y venda una propuesta con retos realmente llamativos, terminará fichando al 'Principito' de la Liga Santander.

El diario AS reveló detalles de cómo fue la conversación entre el jugador y la directiva del cuadro español para finiquitar su salida. "Vete por la puerta grande, sin tonterías y cosas raras" , fue lo que le dijeron Diego Simeone y el presidente colchonero Miguel Ángel Gil a Griezmann.

Barcelona estaría dispuesto en pagar 150 millones de euros por tener al francés campeón del mundo en Rusia 2018 entre sus filas. La opción que comparta ataque junto a Luis Suárez es algo que agrada a Ernesto Valverde y Josep María Bartomeu.

Del mismo modo, el delantero uruguayo tiene poco tiempo para seguir demostrando en Barza. Saben que tiene 32 años y que Griezmann podría ser la opción perfecta para reemplazarlo en un tiempo prudente.

"Me ha costado este camino, pero es lo que siento y necesito. Agradezco todo el cariño que he recibido en estos cinco años. Han sido momentos increíbles y los llevo en el corazón. Muchas gracias por todo. He disfrutado mucho y lo he dejado en el campo", añadió el ex Real Sociedad en un comunicado el pasado lunes.

