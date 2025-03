Real Madrid vs. Rayo Vallecano se miden este domingo 9 de marzo desde las 10:15 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay; con seis horas más en España), en el duelo válido por la fecha 27 de LaLiga 2024-25. A continuación conocerás todos los detalles del duelo, los horarios en los principales países de Latinoamérica y los canales con derechos televisivos para transmitirlo. Recuerda que este duelo tendrá lugar en el Estadio Santiago Bernabéu (Madrid, España).

Real Madrid llega a este compromiso con la necesidad de sumar tres puntos para no perder terreno en la lucha por el título. Actualmente, los blancos ocupan la tercera posición en la tabla, habiendo conseguido solo una victoria en sus últimos cinco encuentros ligueros. Sin embargo, el equipo de Carlo Ancelotti viene motivado tras su reciente triunfo en la Champions League contra el Atlético de Madrid (2-1).

El técnico italiano enfrenta algunas incógnitas en la alineación debido a las bajas de Antonio Rüdiger por gripe y de Federico Valverde por molestias físicas. En el mediocampo, la duda principal es quién acompañará a Luka Modrić, si Eduardo Camavinga o Aurelien Tchouaméni. En la delantera, se espera el regreso de Jude Bellingham tras cumplir una sanción, y la presencia de Vinícius Júnior y Kylian Mbappé, quedando la incógnita entre Brahim Díaz o Rodrygo para completar el ataque.

Por su parte, Rayo Vallecano llega al Bernabéu con la aspiración de acercarse a los puestos de competición europea. El equipo franjirrojo ha tenido una campaña destacada y busca puntuar en este difícil compromiso. El entrenador Iñigo Pérez ha enfatizado la importancia de mantener la identidad del equipo y ha destacado la recuperación de Unai López para este encuentro.

Históricamente, Real Madrid ha sido dominante en los enfrentamientos contra el Rayo Vallecano, con 31 victorias en 42 encuentros en LaLiga. No obstante, el Rayo ha logrado puntuar en cuatro de los últimos siete enfrentamientos, lo que añade un componente de incertidumbre al choque.

El último enfrentamiento entre ambos equipos, el 14 de diciembre de 2024, culminó en un vibrante empate 3-3 en Vallecas. En aquel partido, Unai López, Abdul Mumin e Isi Palazón anotaron para el Rayo, mientras que Federico Valverde, Jude Bellingham y Rodrygo lo hicieron para el Madrid.

Real Madrid deberá mejorar su rendimiento defensivo, especialmente en el lateral derecho, donde Lucas Vázquez ha sido explotado por rivales recientes debido a la ausencia de Dani Carvajal por lesión. Los equipos contrarios han focalizado sus ataques por ese sector, lo que representa un punto a corregir para los blancos.

Este partido representa una oportunidad crucial para ambos conjuntos: el Real Madrid busca recortar distancias en la cima de la tabla, mientras que el Rayo Vallecano aspira a consolidarse en la lucha por puestos europeos. La expectación es máxima y se espera un duelo lleno de intensidad y buen fútbol en el coliseo madridista.

¿En qué canales ver Real Madrid vs. Rayo Vallecano?

El duelo entre Real Madrid vs. Rayo Vallecano se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu, con la transmisión exclusiva de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la web de Depor.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Rayo Vallecano?

El encuentro entre Real Madrid vs. Rayo Vallecano está programado para este domingo 9 de marzo desde las 10:15 a.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay el duelo comenzará a las 12:15 p.m.; en Venezuela y Bolivia a las 11:15 a.m.; en México a las 9:15 a.m.; mientras que en España a las 4:15 p.m.

