De no olvidar. Considerado por muchos como una pieza clave en el Barcelona, a inicios de la temporada llamó -y bastante- la atención que Ivan Rakitic fuera relegado de a pocos del primer equipo del conjunto ‘azulgrana’. En el Camp Nou desde junio de 2014, el volante croata hoy rompió su silencio y contó que no fue muy bien tratado por los ‘culé’.

Olvidado por el entonces entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, Rakitic se veía más con un pie fuera que dentro de Cataluña. Sin embargo, la destitución del DT y la posterior llegada de Quique Setién al banquillo le devolvieron las esperanzas al croata de volver a ser un hombre importante para el vigente campeón de LaLiga.

Sobre esto, el finalista del último mundial de fútbol de selecciones con Croacia, dijo en una entrevista para ‘Mundo Deportivo', que su primera parte del año en el Barcelona fue para el olvido. Es más, el exjugador del Sevilla dejó entrever que su ausencia en el equipo de habría debido a una predilección del técnico de turno por otro futbolista.

“Tuve una primera parte de la temporada muy rara, muy incómoda y sorprendente para mí, pero de ahí tengo que aprender varias cosas e ir mejorando. A veces pasan cosas que uno no entiende, pero que no debe entender sino aceptarlas”, comenzó diciendo el centrocampista a manera de análisis.

Asimismo, Rakitic prosiguió con su descargo: “Con la gente que he hablado, tampoco me ha podido dar una explicación o algo concreto. Todo el mundo me dice que en el fútbol pasan cosas que uno no entiende, que hay que tirar para adelante. A mí lo que más me dolió no fue jugar o no jugar, sino la manera. No puedes estar en un sitio aunque tú quieras si quieren a otro jugador”.

En esta misma línea, el jugador de 32 años dejó claro que nunca le constó que el Barcelona se quisiera deshacer de él, pues “si hubieran querido que me hubiera ido a otro equipo, da igual dónde, me hubiera gustado que me lo lo dijeran". Por otro lado, Rakitic negó que piense en irse ahora del equipo, aunque no descartó retirarse en el Sevilla.

