Crónica de una muerte anunciada: Victor Valdés no es más técnico del FC Barcelona

19 de julio del 2019. Barcelona creyó que era necesario tener en su filas a gente que tenga relación cercana con el club y que "piensen" igual, por esta razón, presentó a Victor Valdés como nuevo técnico del Juvenil A.

Formado en el Barza, Valdés defendió la puerta azulgrana desde su consolidación como titular en la temporada 2003-2004, ganando 21 títulos en los que destacan tres Champions League y seis Ligas. Una sonrisa en el rostro del exjugador demostraba su esperanza de brillar en el club; sin embargo, hoy, casi cuatro meses después, esa sonrisa desapareció.

Las distintas discrepancias con los altos mandos dirigenciales de las divisiones menores del club hicieron que el Barza decida despedir al exportero. Los principales problemas son con Patrick Kluivert, con quien según informa Diario Marca, inició una "guerra". El holandés cree que no tiene la ideología del club.

Todas las acciones que generaron la salida de Valdés

Kluivert le llamó la atención debido a que cree que no debe jugar con el 4-4-2, sino con el 4-3-3 que se dispone habitualmente en la mayoría de equipos de las categorías inferiores. El técnico respondió "mi equipo lo hago yo". Fue ahí cuando se colocó la soga en el cuello.

Luego llegó la decisión de retirar al equipo de la Otten Cup. Valdés creyó que los tiempos de descanso entre partidos no eran los adecuados y decidió que no debía disputar el tercer y cuarto puesto del torneo para preservar la integridad física de los jugadores.

"Quiero decir que ante el alto riesgo de lesión en mi plantilla, o algo más grave a nivel cardíaco que podría ocurrir de no tomar esta decisión, asumo toda la culpa y responsabilidad de lo que esto haya podido generar", explicó.

No asistió a la reunió de entrenadores. Fue el único que decidió no participar de la presentación del departamento de Metodología, liderada por Paco Seirul-lo, en la que si estuvieron los demás entrenadores del club. Tampoco fue a la cena de los técnicos, sí lo hizo el resto de su staff.

Se quejó de no jugar en el estadio Johan Cruff. "El primer día, cuando vi ese estadio tan bonito, me ilusioné. Pensé que ese iba a ser nuestro estadio. Por desgracia no es así pero sigo luchando", dijo antes de la Youth League.

No utiliza a los jugadores que el club pide. Barcelona tiene apuestas como Ilaix Moriba, quien tiene pocos minutos al mando de Valdés., Los resultados tampoco lo respalda. Barcelona marcha último en su grupo en el Youth League tras perder ante el Dortmund y el Inter.

Impuntualidad. Ante el Inter de Milán, el equipo de Valdés llegó media hora tarde al estadio Johan Crutff. La normativa dice que los equipos deben estar dos horas y media antes del partido. La UEFA sancionó al Barcelona.

Problemas con el jefe de prensa. Valdés se quejó de no tener mesa y silla para dar rueda de prensa. El club cree que al tener pocos medios, la conversación se puede dar de pie, tal y como hace García Pimienta, técnico del Barcelona.

¿Valdés fue avisado de su despido?

El entrenador fue llamado a una reunión este viernes debido a que existe un descontento en algunos aspectos "que no respeta". Patrick Kluivert, Jordi Roura y Aureli Altimira, parte importante del staff, exhortaron al exportero que siga el camino planteado para que no afecte el orden deportivo ni la imagen del club.



En Barcelona creían que solo existían tres opciones para solventar el malestar general. Que Victor Valdés presente su renuncia en las próximas horas, que Bartomeu mantenga una reunión con él o que el asunto se derive a una cumbre con los responsables de la secretaría técnica. Finalmente se decidió su salida.



