Cuenta regresiva: Messi y Suárez alistan su vuelta a Barcelona y la 'MSG' amenaza con su debut por LaLiga

Se acabó la espera. El regreso al equipo de Lionel Messi , que aún no se ha estrenado en este curso de LaLiga Santander 2019-20 tres partidos después, y también de Luis Suárez , lesionado en el debut del conjunto 'Azulgrana' del campeonato local, son los principales alicientes del Barcelona para el encuentro del próximo sábado ante el Valencia en el estadio Camp Nou.



Y es que si se llegase a confirmar la presencia de Messi y Suárez como titulares ya que ahora sí están disponibles, Ernesto Valverde podría alinear por primera vez a la delantera tan anhelada por los hinchas: la 'MSG'. Con Antoine Griezmann como el último gran fichaje del Barcelona, los 'culé' esperan cobrarse su revancha de la final de la Copa del Rey que se llevaron los 'Ché', al mando del español Marcelino García Toral.



De baja en un entrenamiento el 5 de agosto, por una lesión de grado uno en el sóleo de la pierna derecha, Messi se perdió la pretemporada en Estados Unidos. El astro argentino jugó su último partido el 6 de julio, en el duelo por el tercer puesto de la Copa América 2019 frente a Chile (2-1). Asimismo, el '10' se ha perdido los tres primeros partidos del Barça en LaLiga ante el Athletic Club, Betis y Osasuna.



Suárez , por su parte, lesionado durante el estreno del Barça en LaLiga en San Mamés ante el Athletic Club (1-0). No juega desde el 16 de agosto. Se le diagnosticó una rotura en el sóleo de la pierna derecha, pero no se determinó un tiempo de baja, aunque este tipo de lesiones se prolongan durante un mes, aproximadamente. No obstante, podría jugar ante el Valencia sus primeros minutos del curso en el Camp Nou.



La idea es que ambos puedan estar totalmente disponibles para el estreno del Barça ante el Borussia Dortmund el 17 de septiembre. En el caso de Griezmann, el fichaje estrella de los 'Azulgranas'. Por la lesión de Messi, no ha podido compartir minutos con el argentino. La dupla que conforme con el argentino puede ser uno de los grandes alicientes de LaLiga.



Messi pide a un nuevo defensor para el Barcelona

Para nadie es un secreto que el Barcelona no ha arrancado de la mejor forma su participación en LaLiga Santander 2019-20. Con apenas un triunfo, un empate y una derrota en las tres primera jornadas del torneo, el conjunto 'Azulgrana' ha sido incapaz de imponerse a sus rivales con la solidez de siempre, y Lionel Messi lo sabe. El astro argentino -que aún no debuta por lesión- tiene claro que el punto débil de los suyos está en la defensa y ya busca soluciones cuanto antes.



Según pudo dar a conocer este lunes el reconocido portal web español de noticias deportivas 'Don Balón', Messi habría puesto sobre la mesa de la directiva del Barcelona los nombres de dos posibles fichajes para enero del año que viene. ¿De quiénes se trata? Bueno, estos serían nada más y nada menos que Son Yeray Álvarez y Unai Núñez, ambos jugadores del Athletic Club de Bilbao en la actualidad.



