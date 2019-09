Lo siento, tendrás que esperar: Barcelona no piensa arriesgar a Messi y se perdería partido ante Valencia

Lionel Messi tendrá que esperar para debutar con Barcelona en la Liga Santander. El '10' del equipo sufrió una lesión en el sóleo de la pierna derecha antes del inicio del año futbolístico y quedó descartado las tres primeras fechas. Existe una esperanza de verlo este fin de semana ante Valencia aunque esta se va existiendo.

Según informa 'El Partidazo de COPE', Ernesto Valverde no tiene en mente arriesgar a Messi. Su recuperación aun no termina de asentarse. No se entrena con normalidad con el equipo y continúa trabajando en el gimnasio.

"La recuperación de Leo Messi va bien, pero va más lenta de lo esperado. Las sensaciones no son las mejores y la idea es que tampoco juegue este sábado frente al Valencia" , explicó Helena Condis.



La información señala que Messi va mejorando día a día pero las sensaciones del futbolista de Rosario siguen sin ser las mejores. Habrá que esperar para verlo dentro del campo, lo más probable es que sea en Champions League ante Borussia Dortmund.

Desde el Camp Nou explican que no darán ningún tipo de parte médico ni novedad de la situación y este martes 'Lio' no se entrenó con el grupo debido a que sigue el plan de recuperación que le plantearon los médicos azulgranas.



La ausencia de Messi llega en un momento delicado que vive el equipo, porque este fin de semana el Barcelona sólo podrá contar con un delantero, Antoine Griezmann, ya que también están de baja por lesión Luis Suárez y Ousmane Dembélé.



► PSG se harta de Neymar, decide venderlo en enero y espera ofertas del Barcelona y Real Madrid



► 'Cachetazo' al Barcelona: Rakitic cambia de opinión y pediría salir en enero para jugar con 'CR7'



► ‘Tata’ Martino antes de enfrentar a Argentina: “Antes no había ningún tipo de compromiso con la selección”



► Le cortaron la ilusión: el crack del Barça cuya salida al Betis fue bloqueada el último día del mercado