Messi se puede ir cuando quiera: revelan cláusula secreta en el contrato del delantero con Barcelona

¿Es posible imaginarse a Lionel Messi con otra camiseta que no sea la del Barcelona ? El argentino es el máximo ídolo azulgrana y los fanáticos esperan que pueda retirarse vestido de estos colores. Si fuera por Josep María Bartomeu y la directiva no habría ningún problema; sin embargo, la decisión pasa exclusivamente por el delantero.

El Barza renovó contrato con 'Lio' en el 2017 hasta el 2021; sin embargo, según explica El País, tiene la potestad de decidir si quiere rescindir contrato el 30 de junio de cada año, cuando finalice la temporada.

El prestigioso medio español revela que el capitán de los del Camp Nou "no quiere ser esclavo de ninguna renovación después de haber estampado su firma en el Barcelona en 2005".

“Asumimos que puede parar cuando quiera, a final de cada temporada, así lo acordamos las dos partes” , indican fuentes del club en una decisión que no es exclusiva de Messi , sino que futbolistas como Iniesta, Xavi o Puyol.

Desde Barcelona saben que Messi puede conversar con cualquier club a partir del próximo enero pero no temen debido a que son conscientes que mientras se sienta cómodo y no sienta presión por parte del club ni de Argentina no se irá.

Según Carrusel, Messi solo podría salir a un club que no fuera europeo, por lo que esta cláusula sería principalmente para buscar una vuelta a Argentina.

La lealtad de Lionel con el Barcelona es única, por lo que a pesar que exista una ostentosa oferta de un gigante europeo, la pensará demasiado para finalmente no partir a ningún otro lugar que no sea la Ciudad Condal.

