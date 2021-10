Barcelona recibió una dura noticia el pasado fin de semana. Ronald Araujo salió lesionado del partido entre Uruguay vs. Argentina y se temía lo peor. El cuadro azulgrana se prepara para enfrentar duelos importantes por LaLiga y ver al defensor con hielo en la pierna hizo temer lo peor. Este jueves se confirmó su lesión y no podría jugar el ‘Clásico’ ante Real Madrid.

“Las pruebas realizadas esta mañana han confirmado que el jugador del primer equipo Ronald Araujo tiene una lesión en los isquiotibiales del muslo derecho”, afirmó el Barcelona en un comunicado.

El Barça ya había adelantado esta lesión el martes, basándose en informes de la Asociación Uruguaya de Fútbol. En el comunicado no se precisa el tiempo de baja del central, limitándose a afirmar que “la evolución marcará su disponibilidad”.

La lesión supone un golpe para el técnico Ronald Koeman a las puertas de una semana crucial que empezará el domingo contra el Valencia en Liga y seguirá el miércoles frente al Dinamo de Kiev en la Champions, antes de finalizar con el clásico liguero contra el Real Madrid el 24 de octubre.

Según explican medios como Sport, la realidad es que el central tiene casi imposible disputar el partido ante los merengues. Solo quedan 10 días y los médicos creen que este tipo de lesiones tiene para, mínimo, dos semanas.

Ronald Koeman se las tendrá que ingeniar para mover sus fichas en la defensa. Ante Valencia no tendrá problema debido a que Eric García está disponible, pero, para Champions League no podrá ser utilizado por sanción. Con esto tanto como el ex del City y Araujo quedan descartados para el partido ante el Dinamo.

La temporada pasada, Araujo tuvo hasta tres lesiones. La primera se la hizo en octubre; la segunda en febrero y, la última, en junio, cuando debía disputar la Copa América con la Selección de Uruguay.

El defensa uruguayo es una pieza clave de la zaga azulgrana, habiendo disputado nueve encuentros oficiales esta temporada en los que ha marcado un tanto.

Barcelona confirmó la lesión de Ronald Araujo. (Captura: Twitter)

