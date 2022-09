Hay suspenso en Cataluña. Barcelona se encuentra en problemas debido a la lesión de Ronald Araujo y desde la Federación Uruguaya de Fútbol existe cierta presión para que el jugador no se opere debido a que lo consideran como pieza clave para disputar el Mundial Qatar 2022. Sin embargo, los ‘culés’ no están de acuerdo con esta situación porque temen que el defensa tenga una recaída de no respetar el mes y medio de baja.

Este problema también recluta ciertos factores económicos porque, según ‘Mundo Deportivo’, FIFA tendrá que pagar al club azulgrana hasta el día que se recupere Ronald Araujo ya que su lesión se prolongará más de 28 días. Esto sucede cuando los futbolistas tienen este tipo de incidencias con sus selecciones.

De acuerdo a la información referida por el medio español, el Programa de Protección de jugadores pagará un máximo 20.458 euros al día por un jugador lesionado con su selección nacional siempre que la baja se prolongue más del tiempo mencionado.

El defensa uruguayo también se muestra esquivo a ser intervenido porque no jugaría el Mundial Qatar con la Selección de su país. Esto lo enfrenta directamente con la posición del Barcelona, que ha de mirar por sus intereses. Los próximos días serán especialmente intensos en la Ciudad Deportiva y en los despachos del Camp Nou para decidir qué hacer con el defensa.





¿Cómo fue la lesión de Ronald Araujo?

Cabe recordar que Araújo se lesionó cuando corrían los primeros segundos del partido amistoso ante Irán. Corrió tras un balón y tras un esfuerzo terminó rompiéndose. Antes del saque de fondo del portero Rochet, el crack del Barcelona avisó a sus compañeros que no podía seguir jugando.

El charrúa se tiró en el área uruguaya para ser atendido y ver la posibilidad de seguir en el partido. Sin embargo, los médicos decidieron su salida. A los 4 minutos, Agustin Rogel (Hertha Berlín) tomó su lugar en la defensa y todos quedaron preocupados por el estado de salud del central azulgrana.





