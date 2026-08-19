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Barcelona vs. Al Ahly FC EN VIVO (Video: FC Barcelona)
Barcelona vs. Al Ahly FC EN VIVO (Video: FC Barcelona)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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