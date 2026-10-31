vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la jornada 11 de . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de ESPN, disponible para los suscriptores de televisión por cable. Disney Plus Premium es otra de las alternativas para seguir el encuentro vía streaming. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 3:00 p.m. en Perú. El compromiso se disputará este sábado 31 de octubre en el Camp Nou.

FC Barcelona vs. Alavés por LaLiga. (Video: FC Barcelona)
FC Barcelona vs. Alavés por LaLiga. (Video: FC Barcelona)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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