Barcelona vs. Almería se enfrentan (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este miércoles 20 de diciembre, por la fecha 18 de LaLiga. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Olímpico Lluís Companys y arrancará desde la 1:00 de la tarde (hora peruana), bajo la transmisión de los canales DSports (DIRECTV), DGO, SKY Sports y Movistar Plus para todos los países de América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Engánchate al minuto a minuto más completo de todos, así como conoce la programación de este partidazo por la web de Depor.

Barcelona se alista para el encuentro ante Almería. (Video: FC Barcelona)

Barcelona vs. Almería: probables alineaciones

Barcelona: Peña; Balde, Kounde, Araújo y Cancelo; Pedri, De Jong, Gundogan, Joao, Lewandowski y Rafinha.

Almería: Maximiano; Akieme, González, Montes, Chumi; Embarba, Lopy, Robertone, Pozo; Arribas y Baptistao.