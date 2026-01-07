vs. juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) por las semifinales de la . ¿A qué hora comienza la transmisión de este encuentro? Este duelo está pactado para el miércoles 7 de enero desde las 2:00 p.m. (horario en Perú, con seis horas más en España). ¿En qué canales se verá? Para seguir la transmisión, América TV lo pasará para todo el territorio peruano, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en DGO y América TVGO. Por otro lado, también será visto en Perú por Movistar Deportes (Canal 3 de la parrilla de Movistar TV). En Estados Unidos se verá por ESPN (Disney Plus), en Colombia por Win Sports, en Argentina por Flow y en Ecuador a través de El Canal del Fútbol (ECDF).

Barcelona vs. Athletic Club por Supercopa de España. (Video: Barcelona)
