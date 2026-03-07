vs. se miden EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO | STREAMING, en el compromiso correspondiente a la fecha 27 del . ¿En qué canales se verá la transmisión del partido? DIRECTV tiene los derechos de transmisión para toda Latinoamérica, con su servicio de paga por en cableoperadoras, además de su versión de streaming en DGO. En España se verá por Movistar LaLiga y DAZN, mientras que en otros países de la región a través de DIRECTV. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se juega y a qué hora? El choque está pactado para este sábado 7 de marzo desde las 3:00 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina y seis horas más en España).

Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO: ver gratis transmisión de DIRECTV (DSports), ESPN y Movistar
