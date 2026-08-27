vs. juegan EN VIVO | EN DIRECTO por la fecha 1 de 2026. ¿En qué canales se verá la transmisión de este partido? El duelo se podrá ver por la señal de DSPORTS, disponible en los operadores que cuenten con el canal como DIRECTV, mientras que DGO es otra de las alternativas para seguirlo por streaming. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. El encuentro se disputará este jueves 27 de agosto en el Spotify Camp Nou. ¿A qué hora inició el encuentro? A las 2:00 p.m. en Perú, mientras que en Colombia y Ecuador también comenzó a las 2:00 p.m.; en México a la 1:00 p.m.; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 4:00 p.m.; y en España a las 9:00 p.m.

FC Barcelona vs. Athletic Club vía DGO por la Liga. (Video FC Barcelona)
FC Barcelona vs. Athletic Club vía DGO por la Liga. (Video FC Barcelona)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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