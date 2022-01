Barcelona y Athletic Bilbao se verán las caras en un partido que promete en Sam Mames, por los octavos de Final de la Copa del Rey. Conoce cuándo y cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el compromiso copero, este jueves 20 de enero a partir de las 3:30 p.m. (hora peruana) y 9:30 p.m. (hora local). Ambos equipos vienen de caer ante el Real Madrid en Arabia. Los culés cayeron en semifinales, mientras que los vascos, en la final.

El entrandor azulgrana, Xavi Hernández, dijo en rueda de prensa que “el Athletic es un rival muy intenso con un entrenador que los trabaja muy bien. Tienen muy clara la idea de juego, son muy agresivos sobre todo en su casa, y nos exigirá mucha calidad en la salida de balón”.

Pese a que sus últimos partidos fueron un empate ante Granada y derrota ante el Real Madrid, el Barcelona ha dado señales de ir en alza. La idea Xavi empieza a ser entendida por sus pupilos, quienes casi en su mayoría estarán disponibles para el encuentro.

Barcelona vs Athletic: horarios y TV

Argentina: 17:30 horas por DirecTV Sports

Bolivia: 16:30 horas - Sin TV confirmada

Brasil: 17:30 horas por Star+

Chile: 17:30 horas por DirecTV Sports

Colombia: 15:30 horas por DirecTV Sports

Ecuador: 15:30 horas por DirecTV Sports

España: 21:30 horas por DAZN y Mediaset España

Estados Unidos: 12:30 horas PT y 15:30 horas ET por ESPN+

México: 14:30 horas por SKY Sports

Paraguay: 17:30 horas - Sin TV confirmada

Perú: 15:30 horas por DirecTV Sports

Uruguay: 17:30 horas por DirecTV Sports

Venezuela: 16:30 horas por DirecTV Sports

Preguntado por su primera visita como entrenador a San Mamés, elogió al club y a su afición. “Tengo los mejores recuerdos, a veces he salido de ese campo como si fuera jugador del Athletic. Me han tratado muy bien allí, y tengo admiración por el Athletic. Encantado de volver allí, me han tratado muy bien y tengo admiración profunda por el club”, reiteró.

Por su parte, los ‘Leones’ vencieron 2-0 a Atlético Mancha Real en el comienzo de la Copa, donde fueron subcampeones en la pasada edición.

Ahora, el elenco dirigido por Marcelino García Toral buscará recuperarse luego de haber caído 2-0 frente a Real Madrid en la final de la Supercopa de España, que se llevó a cabo en Arabia Saudita.

Barcelona vs Athletic: posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen, Alves, Piqué, Araújo, Alba, Busquets, Gavi, Pedri, Dembélé, Luuk de Jong y Ferran.

Athletic: Simón, Yuri, Iñigo, Yeray, De Marcos, Dani García, Vencedor, Muniain, Berenguer, Williams y Sancet.

