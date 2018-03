Barcelona vs Athletic Club juegan este domingo en el Camp Nou por la fecha 29 de la Liga Santander. El partido, que está programado para las 10 y 15 de la mañana (hora peruana y 4:15 pm. en España), será transmitido en vivo y en directo para toda América Latina a través de la señal de ESPN 2. En España podrás seguir el partido vía beIN Sports, aunque recuerda que en esta nota de Depor.com te ofreceremos los goles y minuto a minuto más completo de todos.



Barcelona llega a este encuentro de Liga Santander en un gran momento. Marche en el primer puesto de la tabla de posiciones con 72 puntos, 8 más que el Atlético de Madrid y un triunfo ante los 'Leones' en casa podría encaminarlo directamente al título a falta de varios partidos. Sobre el papel, el equipo de Ernesto Valverde es el favorito.



Hay que decir que el gran momento del FC Barcelona no obedece solamente a su posición en la Liga Santander. Los 'Culés' también están motivados por su clasificación en la Champions League ante el Chelsea y porque le ha tocado un rival asequible como la Roma. Encima, Lionel Messi vive su mejor amor con las redes y llega como líder de la tabla de goleadores del fútbol español con 24 tantos.

País Hora Canal Perú 10:15 ESPN 2 Argentina 12:15 ESPN 2 México 09:15 Sky Sports Colombia 10:15 ESPN 2 Chile 12:15 ESPN 2 España 16:15 beIN Sports Islas Canarias 15:15 beIN Sports

En la conferencia previa al Barcelona vs. Athletic Club, Ernesto Valverde, entrenador de los azulgranas, aseguró que el equipo vasco no es un rival fácil y así mismo lamentó las bajas de Sergio Busquets por lesión y Luis Suárez por suspensión. "Cuando un equipo como el Athletic te tira la presión tan alta, tener a Busquets es buenísimo para nosotros", explicó el 'Txingurri'.



El técnico del Barcelona también echará de menos al delantero uruguayo: "El Athletic defiende fuerte, con dos centrales que son agresivos, y no tener a Luis ahí, incordiando, es un problema. Pero desde que tenía cuatro tarjetas sabíamos que podía perderse un partido y ha tocado éste".



Valverde destacó la garantía que supone para su equipo contar con un jugador de la talla de Rakitic, que seguramente ocupará mañana la plaza de Busquets en el pivote defensivo. "Rakitic está haciendo una extraordinaria temporada. Es un jugador fiable cien por cien porque te ayuda a sacar el juego, tiene trabajo y también te llega arriba", ha subrayado.

Si el Barcelona pasa por un gran momento en la Liga Santander y Champions League, todo lo contrario ocurre con el Athletic de Bilbao , que recientemente fue eliminado de la Europa League el pasado jueves ante Marsella y se encuentra en el puesto 12 de la tabla de posiciones, muy lejos de los lugares que otorgan la clasificación a un torneo internacional.



Barcelona vs. Athletic Club: alineaciones confirmadas



Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Digne, Rakitic, André Gomes, Coutinho, Paco Alcácer, Messi y Dembélé.



Athletic Club: Kepa; De Marcos, Unai Núñez, Iñigo Martínez, Saborit; San José, Iturraspe, Beñat; Susaeta, Raúl García y Williams.