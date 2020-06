En la previa del Barcelona vs. Atlético de Madrid, por la fecha 33 de LaLiga Santander, Clement Lenglet ha defendido a su compatriota Antoine Griezmann, que atraviesa por una mala racha goleadora en la temporada. Para el central del equipo catalán, el delantero galo es un gran jugador, aunque reconoce que puede hacerlo mejor.

“Antoine está bien integrado en el vestuario, realmente no hay problema. En el campo, él mismo sabe que puede hacerlo mejor. No debemos olvidar sus estadísticas. Anotó 14 goles y entregó varias asistencias. Para una primera temporada, no está mal”, dijo Lenglet en entrevista con ‘Le Parisien'.

“Pero como Antoine, en un estilo diferente, nos acostumbró a mejorar en el Atlético, es un jugador con el que somos muy exigentes. Pero lo veo trabajando duro en el entrenamiento, solo puede mejorar. Estoy seguro de que todo irá bien para Antoine en el Barça”, agregó el central francés.

Por otro lado, Clement Lenglet se ha negado a aceptar que LaLiga esté terminada a pesar de que los últimos resultados no han favorecido al equipo catalán.

“Todavía quedan seis juegos, lucharemos hasta el final. Yo puedo cómo el campeonato que se juega el último día. Así que intentaremos seguir ganando puntos, ganar, esperando pasarlos en el tramo final. En términos de motivación, es difícil hacerlo mejor”, explicó el exjugador del Sevilla.

Antoine Griezmann tiene 14 goles con el Barcelona en todas las competiciones. (Foto: AFP)

Barcelona se juega la vida

Barcelona enfrenta este martes al Atlético de Madrid en el Camp Nou en un partido que podría terminar de definir LaLiga Santander y el futuro de Quique Setién. Si los azulgranas no suman de a tres, le dejarán servido el título al Real Madrid, por lo que el de Santander podría ser cesado de su cargo.

Según varios medios españoles, la directiva del Barcelona ha decidido que si el equipo no gana hoy y se despide prácticamente de toda chance de ganar LaLiga, García Pimienta, DT del B, asumirá las riendas de la plantilla principal pensando en la fase final de Champions League. Ganar o ganar.





TE PUEDE INTERESAR