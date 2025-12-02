Barcelona vs. Atlético de Madrid se enfrentan por LaLiga. (Diseño: Depor)
Barcelona vs. Atlético de Madrid se enfrentan por LaLiga. (Diseño: Depor)

vs. jugarán (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la fecha 19 de . ¿A qué hora comenzará la transmisión de este encuentro? Este duelo está pactado para el martes 2 de diciembre desde las 3:00 p.m. (horario en Perú). ¿En qué canales se verá? Para seguir la transmisión, los fanáticos del fútbol español se deben conectar a la señal de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión de streaming en las plataformas DGO. ¿Estás en España y no sabes dónde verlo? Tranquilo, toma en cuenta que por ahí puedes seguirlo por Movistar LaLiga y DAZN. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV!

Barcelona vs Atlético de Madrid por LaLiga | VIDEO: Barcelona TV
Barcelona vs Atlético de Madrid por LaLiga | VIDEO: Barcelona TV
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS