Barcelona vs. Atlético de Madrid se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey 2024-25. Para seguir la transmisión de este partido, deberás conectarte a la señal de América TV (Canal 4) si te encuentras en Perú, por Sky Sports MX en México, ESPN (Disney Plus) en Estados Unidos; ojo, DSports (DIRECTV) ya no tiene los derechos televisivos de este torneo. Este encuentro está pactado para el miércoles 2 de abril desde las 2:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputará en el Riyadh Air Metropolitano. Los culés llegan a este encuentro después de vencer por 4-1 al Girona, mientras que los ‘Colchoneros’ empataron por 1-1 con el Espanyol. Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

Barcelona visita al Atlético de Madrid por la Copa del Rey. (Video: Barcelona)