Martin Braithwaite es la única novedad en la lista de convocados que el entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, ha dado para enfrentarse al Atlético de Madrid en el Camp Nou, este sábado en el marco de la fecha 35 de LaLiga Santander. El delantero danés regresa a una convocatoria tras recibir el alta médica del esguince en el tobillo derecho que sufrió hace dos semanas, y que lo tuvo apartado durante los últimos cuatro partidos de la competición.

Por su parte, son baja los atacantes Ansu Fati y Philippe Coutinho, ambos lesionados de larga duración. De hecho, ninguno volverá a tener minutos en lo que queda de temporada. Tampoco estará presente el centrocampista Matheus Fernandes, en este caso por decisión técnica.

En total, para medirse al Atlético, Koeman ha convocado a 23 futbolistas: Ter Stegen, Dest, Piqué, Araujo, Busquets, Griezmann, Pjanic, Braithwaite, Messi, Dembélé, Riqui Puig, Neto, Lenglet, Pedri, Trincao, Jordi Alba, Sergi Roberto, De Jong, Umtiti, Junior, Ilaix, Mingueza y Arnau Tenas.

El Barcelona no estará completo

Si bien el Barcelona tiene a casi toda la plantilla disponible para recibir al Atlético, no podrá contar en el banquillo con Ronald Koeman. El técnico azulgrana fue castigado por la RFEF con dos jornadas y terminará de cumplir su sanción precisamente ante el equipo de Diego Simeone.

“Lo que puedo decir es que sí, siento que es algo personal. Por decir ‘vaya personaje’ creo que no es insultar, no es razón para sancionar a una persona por dos partidos, entonces sí hay algo más”, dijo Koeman en conferencia de prensa previa al partido.

El técnico holandés tampoco entendió la demora de los comités en resolver: “No sé si se han reunido o no los comités pero creo que debería ser antes de mañana. Ya me han sancionado con dos partidos y no entiendo por qué dura tanto tiempo la resolución y no se puede confirmar si puedo estar mañana o no”, afirmó.





