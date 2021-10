La visita del Barcelona al Benfica, en el marco de la segunda fecha de la Champions League, no solo dejó una dura derrota por 3-0 de los azulgranas, también una fuerte discusión entre el entrenador Ronald Koeman y una de las ‘vacas sagradas’ del vestuario azulgrana. De acuerdo al diario catalán ‘Sport’, el técnico neerlandés y uno de sus jugadores se enfrascaron en una bronca en el entretiempo del choque ante los lisboetas en el estadio Da Luz.

Según la citada fuente, el cruce de palabras entre Koeman y el referente azulgrana, cuyo nombre no fue revelado, no fue más lejos. No obstante, el hecho dio cuenta que en el Barcelona los ánimos están caldeados debido a los malos resultados de las últimas semanas.

“Durante la media parte del partido contra el Benfica hubo una discusión entre el entrenador del Barça, Ronald Koeman y una de las vacas sagradas. La cosa no fue a más, pero es una prueba más de la tensión que se respira en el vestuario. Esta noche Koeman no se sentará en el banquillo porque tiene que cumplir la sanción de dos partidos”, publica el mencionado sitio catalán.

Ronald Koeman tiene contrato con el Barcelona hasta mediados del año próximo.

Llega el Atlético de Madrid

En un ambiente convulso tras la derrota ante el Benfica que le complica el pase a los octavos de final de la Champions y con Koeman prácticamente sentenciado a la espera de que Joan Laporta le encuentre un sustituto, surge un partido que podría ser el último del técnico neerlandés, que, además, no podrá dirigir por sanción.

Tras el encuentro ante el equipo de Diego Simeone en el Wanda Metropolitano llegará el parón de selecciones, que dejará a la dirección deportiva del Barcelona con 15 días por delante para decidir quién será el sustituto de Koeman. Xavi Hernández, Andrea Pirlo y Robert Martínez son los principales candidatos.

De cara al duelo de LaLiga, cabe mencionar que el Barcelona es uno de los únicos dos equipos que han ganado en el Wanda Metropolitano en los últimos 50 partidos en ese estadio del Atlético de Madrid: 0-1 el 1 de diciembre de 2019.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR