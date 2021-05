A poco del partido entre Barcelona y Atlético de Madrid, válido por la fecha 35 de LaLiga Santander, prensa española da cuenta que el presidente azulgrana, Joan Laporta, ha empezado a pensar en un reemplazante para Ronald Koeman en caso el entrenador neerlandés no consiga el título de LaLiga. Si bien le queda un año más de contrato en Camp Nou, desde los altos mandos no estarían dispuestos a tolerar un nuevo fracaso en la temporada, el segundo después de la eliminación de la Champions League apenas en octavos de final.

Según el diario ‘Don Balón’, se trata nada menos que de Thomas Tuchel, el DT de moda en Europa que hace unos días metió al Chelsea a la final de la Liga de Campeones. En Camp Nou gustan del estilo del alemán y estarían dispuestos a lanzar una oferta por sus servicios a pesar de que no completa ni una temporada en Londres.

En su investidura como presidente del Barcelona, Laporta expresó públicamente que confía en Koeman como DT del club azulgrana, aunque el trabajo del neerlandés se encuentra en constante evaluación. Es por esa razón que en las oficinas del Camp Nou no han dudado en reservar el nombre del extécnico del Dortmund.

Desde que iniciaron los rumores sobre la llegada de un nuevo técnico al banquillo del Barcelona, la prensa catalana no ha tardado en buscar la opinión de Koeman. El extécnico de la selección de Países Bajas no lo ha tomado muchas veces de la mejor manera.

“Son cosas normales los rumores. Interesa poner nombres para crear polémica. A mí no me molesta. Estoy metido en el trabajo. No me interesa ni me molesto por nombres como Xavi u otros. Estoy harto de contestar este tipo de preguntas”, sostuvo el entrenador hace unas semanas en rueda de prensa.

Cabe recordar que Ronald Koeman llegó al Barcelona en agosto de 2020 en reemplazo de Quique Setién. El neerlandés vive su primera experiencia en el banquillo azulgrana. Como jugador, ganó la primera Copa de Europa para los ‘culés’ en 1992.





