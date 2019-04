¡Háganlo por el 'Cholo'! El último pedido de Simeone a su plantilla para salvar la temporada ante el Barça

En la previa del Barcelona vs Atlético de Madrid , por la fecha 30 de Liga Santander 2019 , Diego Simeone pidió a sus jugadores mostrar su mejor versión cuando enfrenten el sábado a los azulgranas en un crucial choque por el título.



El Barcelona tiene una ventaja de ocho puntos sobre el Atlético, segundo en la tabla, que se reduciría a cinco si los visitantes logran ganar en el Camp Nou. Sin embargo, el rojiblanco nunca ha vencido como visitante al equipo catalán por La Liga desde que Simeone se hizo cargo del club en 2011.



"Que no ganamos nunca... Eso me hace ser súper optimista, claro", dijo Simeone con cierta ironía. "Si ganamos mañana pero no los siguientes partidos, no vale de nada. Tenemos que mostrar la identidad que tiene este equipo".



En la antesala del crucial partido, Simeone también elogió a su compatriota Lionel Messi, quien ha mostrado en los últimos partidos una gran capacidad para anotar mediante tiros libres.



"Eso es calidad pura. Hay momentos en los que la precisión se eleva y eso está pasando en Messi", sostuvo.



Fuente: Reuters

