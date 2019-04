Barcelona vs Atlético de Madrid: horarios, canales y cómo ver en Camp Nou por Liga Santander 2019 | GUÍA TV

Barcelona y Atlético de Madrid chocan E N VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este sábado 06 de abril por fecha 31 de Liga Santander 2019 en partido que se llevará a cabo en el estadio de Camp Nou de la localidad de Cataluña (España). El partido está programado para la 1:45 de la tarde (hora peruana y 8:45 p.m. en España) y será transmitido para toda América Latina a través de la señal de DirecTV, TDN en Mexico y Movistar Partidazo si te encuentras en España. Revisa la siguiente tabla de horarios y canales.



Barcelona llega al choque ante Atlético de Madrid con la posibilidad de darle el tiro de gracia para coronarse en LaLiga Santander 2019. De ganar, los azulgranas le sacarán 11 puntos a su par rojiblanco, aunque un empate tampoco serían un mal negocio para el equipo de Lionel Messi , quien vive un romance inacabable con el gol. El argentino lleva 32 tantos y es el pichichi absoluto del campeonato.

Atlético de Madrid viene de un triunfo por 2-0 ante Girona y enfocado en ganar en la casa del Barcelona, que logró el pasado martes un empate 'in extremis' de 4-4 ante Villarreal en La Cerámica. Este será el último partido de los azulgranas antes de medirse al Manchester United en los cuartos de final de la Champions League 2019.

Horarios y canales del Barcelona vs Atlético de Madrid por la fecha 31 de LaLiga Santander en Camp Nou

Perú | 13:45 | DirecTV Sports

España | 20:45 | Movistar Partidazo

México | 12:45 | TDN

Colombia | 13:45 | DirecTV Sports

Ecuador | 13:45 | DirecTV Sports

Argentina | 15:45 | DirecTV Sports

Uruguay | 15:45 | DirecTV Sports

Chile | 15:45 | DirecTV Sports

Islas Canarias | 19:45 | Movistar Partidazo

El Atlético de Madrid tiene fe

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, remarcó este viernes que "la realidad dice que la única situación" que acerca a su equipo "a tener una posibilidad" de pelear por la liga española "es ganar" al Barcelona en el Camp Nou, al tiempo que destacó el "trabajo extraordinario" de Ernesto Valverde.



"Me aferro al partido de mañana. No me pongo a pensar más allá de eso, porque no sería justo y sería imprudente estando a ocho puntos de un equipo como el Barcelona. La realidad dice que la única situación que nos acerca a tener una posibilidad es ganando mañana", expresó en rueda de prensa tras el entrenamiento en Majadahonda.

Barcelona no puede relajarse

Tras el susto en Villarreal el pasado martes (4-4), el Barça afronta el encuentro sin relajación. "Tengo una sensación de que este partido (contra el Villarreal) nos tiene que ayudar de cara a los compromisos que tenemos ahora, y a nuestro entorno a darse cuenta de que en la Liga queda mucho", dijo el técnico Ernesto Valverde.



Tras darles un respiro el martes, Valverde debería volver a su equipo de gala con Gerard Piqué en el eje de la defensa e Ivan Rakitic en el centro del campo.



Los azulgranas buscarán una victoria que sirva, no sólo para amarrar la Liga, sino también para llenarse de moral ante el compromiso en Mánchester.

Revive el último Barcelona vs Atlético de Madrid de esta temporada

Revive el último Barcelona vs Atlético de Madrid de esta temporada. (Video: LaLiga)

