vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 9 de . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? El duelo se podrá ver por la señal de DIRECTV, mientras que vía streaming estará disponible a través de DGO. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 11:20 a. m. en Perú, Colombia y Ecuador; a las 10:20 a. m. en México; y a la 1:20 p. m. en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. En España, el partido comenzará a las 6:20 p. m. El compromiso se disputará este sábado 17 de octubre en el Estadio La Cartuja.

Barcelona vs. Real Betis. (Video: Barcelona)
Barcelona vs. Real Betis. (Video: Barcelona)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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