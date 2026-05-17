Por la jornada 37 de , vs. se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO, con la transmisión exclusiva de DSports, tanto en su señal para TV como en su servicio de streaming en DGO para toda Latinoamérica, mientras que desde España se podrá ver gracias a las señales de Movistar LaLiga y DAZN. Otras de las alternativas para esta parte del mundo estarán en las plataformas digitales de Zapping y Claro Video. Recuerda que este encuentro está programado para las 2:15 p.m. del domingo 17 de mayo, con siete horas más en España.

Barcelona vs. Betis: cómo mirar DIRECTV y Movistar LaLiga. (Video: Barcelona TV)
Barcelona vs. Betis: cómo mirar DIRECTV y Movistar LaLiga. (Video: Barcelona TV)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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