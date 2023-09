Barcelona vs. Betis se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por la quinta fecha de LaLiga EA Sports en un partido que se llevará a cabo en el estadio Olímpico Lluís Companys, ubicado en la localidad de Montjuic, Cataluña. En Depor.com, te ofreceremos una cobertura minuto a minuto completa con todos los detalles, incluyendo goles, tarjetas amarillas, tarjetas rojas, estadísticas y otras incidencias. También puedes seguir la transmisión y narración a través de los perfiles de Twitter de ambos clubes.

Barcelona, actualmente tercero en LaLiga, se enfrenta al Betis, que ocupa la séptima posición. El equipo azulgrana tiene la posibilidad de superar al líder en caso de una victoria en el estadio de Montjuic, siempre que el Real Madrid también sufra una derrota. En su último partido de liga antes del parón internacional, el Barcelona tuvo que luchar para vencer al Osasuna por 2-1, gracias a un gol de Robert Lewandowski en el último minuto.

Por otro lado, el Real Betis llega al partido con la confianza de haber derrotado por la mínima diferencia al Rayo Vallecano en su propio terreno que los motiva a salir a conseguir los tres puntos en este duelo que se jugará este fin de semana. Los ‘Verdiblancos’ se encuentran cerca de los primeros puestos y están decididos a plantar cara al poderoso Barcelona.

El equipo dirigido por Xavi espera conseguir una victoria, ya que esto sería un impulso para el conjunto catalán antes de su debut en la Champions el martes contra el Amberes. En el siguiente artículo de Depor, te proporcionamos información sobre la hora de inicio del partido, dónde verlo y las posibles alineaciones.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Betis?

El partido entre Barcelona y Betis, que se llevará a cabo en el estadio Olímpico Lluís Companys, está programado para el próximo sábado 16 de septiembre y dará inicio a las 2:00 de la tarde, hora de Perú (9:00 p. m. en España). No olvides que en Depor podrás seguir todas las incidencias del partido.

¿Dónde ver Barcelona vs. Betis?

Si deseas ver el duelo entre Barcelona y Betis, puedes seguir la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO a través de los canales de TV de ESPN, STAR Plus, SKY Sports y Movistar en España. Para la señal en Latinoamérica, como en Perú, Colombia y Ecuador tienes la opción de verlo en ESPN, Star Plus y Fútbol Libre, pero no te recomendamos no buscarlo en Fútbol Libre TV, ya que se trata de una señal pirata.

Barcelona vs. Betis: posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Joao Cancelo, Koundé, Christensen, Balde; Oriol Romeu, de Jong, Gündogan o Joao Felix; Lamine Yamal, Lewandowski, Gavi.

Ter Stegen; Joao Cancelo, Koundé, Christensen, Balde; Oriol Romeu, de Jong, Gündogan o Joao Felix; Lamine Yamal, Lewandowski, Gavi. Betis: Rui Silva; Bellerín, Pezzella, Bartra, Miranda; Guido Rodríguez, Marc Roca; Ayoze, Isco, Adbe; William José.

Barcelona vs. Betis: estadísticas

En los últimos 55 enfrentamientos, el FC Barcelona ha salido victorioso en 35 ocasiones, se han registrado 10 empates, y el Real Betis Balompié ha logrado ganar en 10 oportunidades. La diferencia de goles es de 147 a favor del FC Barcelona y 69 para el Real Betis. Además, en la temporada pasada, el FC Barcelona ganó ambos partidos contra el Real Betis Balompié, con marcadores de 4-0 en casa y 2-1 como visitante.





