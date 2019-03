¡Golazo de tiro libre! La extraordinaria pegada de Messi para el 1-0 del Barcelona vs. Betis [VIDEO]

Un golazo de tiro libre de Lionel Messi al punto que el narrador estadounidense se vuelve loco con su pegada de zurda. En el Barcelona vs. Betis , Leo abrió la cuenta (1-0) para los culés en un partido en el Benito Villamarín de Sevilla. Golazo del Barcelona, golazo de Messi que sigue marcando y aumentado sus registros en la temporada. Imposible detenerlo, imposible parar su remate cuando se perfila con esa pierna izquierda. Un golazo del argentino.



A los 18 minutos, tras una falta sobre los culés, Messi se perfiló sobre el balón y marcó un golazo a la izquierda del arquero Pau López. Barcelona aumenta su ventaja en el liderato de LaLiga, un golazo de zurda que seguramente se verá en varias partes del mundo.



Messi lleva 26 goles marcados en LaLiga, 36 hechos en toda la temporada. Con el Barcelona en cuartos de final de la Champions League y con el título en la mano para LaLiga y la Copa del Rey, el atacante se postula de nuevo al Balón de Oro y The Best de la FIFA.



Barcelona y Betis se enfrentan en Andalucía, en donde los culés siguen luchando para asegurar el campeonato, mientras que los béticos pelean puestos de Europa League.





