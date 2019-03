Fuera de serie: el golazo de sombrero de Lionel Messi en Barcelona vs. Betis [VIDEO]

Fuera de serie, parece de otro planeta. No hay otra manera de decirlo. Lionel Messi marcó un golazo, pero más allá de calificarlo de esa manera, podría decirte que es una obra de arte. Un recital de Leo en el Benito Villamarín. A los 85 minutos del Barcelona vs. Betis , Lionel Messi marcó el tercero de su cuenta, el que sirvió para ser el 4-1 en el duelo en Sevilla.



La pelota llegada a la zurda de Lionel Messi y el delantero argentino la sombreó al arquero. No tenía nada que hacer, todo un golazo que hizo que millones de televidentes- seguramente – aplaudieran ante semejante disparo del seleccionado argentino. Un golazo.



Lionel Messi llegó a los 28 tantos en la presente Liga y 38 marcados en toda la temporada. Sus otras anotaciones fueron en la Copa del Rey (2) y Champions League (8).



Barcelona y Betis se enfrentan en Andalucía, en donde los culés siguen luchando para asegurar el campeonato, mientras que los béticos pelean puestos de Europa League.



