Por un amistoso internacional de clubes, vs. se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO, con la transmisión exclusiva de Barça Play, la plataforma oficial del club ‘culé’ en YouTube. Tienes que tener en cuenta que para acceder a este compromiso, tendrás que ser miembro premium con suscripción activa del canal oficial. Recuerda que este encuentro está programado para las 1:45 p.m. del viernes 31 de julio, en horario peruano, con siete horas más en España, es decir 8:45 p.m., del mismo día.

Barcelona vs. Birmingham se enfrentan en amistoso internacional vía Barça Play. (Video: @fcbarcelona)
Barcelona vs. Birmingham se enfrentan en amistoso internacional vía Barça Play. (Video: @fcbarcelona)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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