Xavi Hernández declaró tras la derrota del FC Barcelona ante Cádiz en el Camp Nou, correspondiente a la Jornada 32 de LaLiga Santander. El técnico catalán se mostró muy fastidiado por la derrota, porque considera que su equipo cometió demasiados errores, aunque destacó la actuación del portero Jeremías Ledesma, quien estuvo imbatible y evitó que los culés anoten en su propia casa.

“Es una semana muy mala. Hay que cambiar la dinámica cuanto antes. Nos complicamos nosotros mismos la temporada. Son errores que no podemos cometer. Cometemos errores fáciles. No atacamos ni defendemos bien. El portero de ellos ha hecho un gran partido. Tenemos que ser más competitivos”, fueron las primeras palabras del estratega del elenco de la Ciudad Condal.

Asimismo, Xavi mencionó que se encuentra fastidiado porque prácticamente su equipo le dijo adiós al título de LaLiga. “Estoy enfadado. Hay que jugar con más determinación. Hay que hacer más cosas. Lo hemos entrenado. Hoy era una victoria de fe, ilusión y esperanza. Soy el máximo responsable. Nos jugamos la clasificación para la Champions por eso estoy enfadado”, aseveró.

Y agregó: “Tendríamos que haber demostrado más ilusión. Pero queríamos hacer más cosas y luchar por títulos. Hay que mejorar entre todos, y mirarnos a la cara. Hay que tener más deseo, no vale perder contra el Cádiz. Quedan siete finales. Hoy no hemos jugado una final. En casa hay que demostrar más ganas y más carácter”.

Del mismo modo, el entrenador blaugrana reveló que existe mucha irregularidad en el plantel: “Hay que trabajar para que vuelva el gran Barça, es el mismo que ganó al Real Madrid y al Sevilla y el que se midió al Eintracht. Hay que mejorar. No hemos estado bien, en fútbol ni valores: ilusión, fe y ganas”.

Por último, el DT aseguró que las bajas que tiene la entidad culé no justifican las derrota sante Frankfurt y Cádiz. “Teníamos bajas importante. Ansu, Pedri, Ronald, Gerard... pero no tiene que ser una excusa. Había que ganar. Hay que ser autocríticos. Compitiendo así, no nos da”, finalizó.





