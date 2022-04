Gareth Bale termina contrato con Real Madrid en verano y finalmente podrá partir. El delantero aún no sabe si continuará jugando al fútbol tras su desvinculación del cuadro blanco e incluso algunos medios europeos informan que jugará sus últimos partidos con la selección de Gales y se despedirá; sin embargo, nada está dicho y podría aceptar la propuesta de algún club.

Desde el país de origen del atacante, señalaron el pasado fin de semana que los grandes favoritos para contratarlo se encontrarían en la Premier League, pero, en las últimas horas, desde España aseguran que existe la posibilidad de que continúe en LaLiga tras su salida de los blancos.

Según contó el periodista Juanfe Sanz, Bale podría jugar en el torneo español por el FC Barcelona o por Atlético de Madrid, debido a que estos dos clubes serían los únicos que podrían pagar el contrato del jugador que, pese a no implicar gasto alguno en concepto de traspaso, exigiría un importante esfuerzo en su salario.

“Una de las bazas de Gareth Bale es la retirada, pero hay un Mundial por delante. No es la baza más importante. Bale es un enamorado del clima de nuestro país, se plantea quedarse en España la próxima temporada, pero no de vacaciones”, inició el conocido comunicador en El Chiringuito.

“Se está planteando quedarse para jugar al fútbol y, evidentemente, no en el Real Madrid. Sale libre y puede negociar con cualquier club. Ha habido acercamiento con clubes, no me han descartado que vaya al Barça o al Atlético de Madrid, es posible. La posibilidad que menos le gusta es la de tener que irse fuera de España”, agregó.

Erling Haaland no gusta al vestuario del Real Madrid

Goal.com reveló este lunes que en el Santiago Bernabéu quieren de cualquier forma a Haaland, pero tienen miedo de que la plantilla se vea afectada. Los directivos creen que algunos futbolistas podrían sentirse incómodos debido a que lo han ganado todo y algunos cobrarían la mitad que el ‘9′.

Es cierto que se está hablando de una de las figuras más importantes del fútbol mundial, pero Erling aún no ha demostrado nada en un equipo de la exigencia del Real Madrid. Además, las lesiones lo han perseguido en los últimos meses y en el cuadro español no quieren volver a vivir lo que vivieron con Eden Hazard o Gareth Bale.





