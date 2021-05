Barcelona y Celta de Vigo se miden este domingo 16 de mayo en el marco del duelo correspondiente a una nueva jornada de LaLiga Santander 2021. Los ‘Azulgrana’ van por los tres puntos en casa, por lo que aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre este duelo, así como dónde verlo, horarios, y más desde las 11:30 horas en el Camp Nou, vía ESPN, Sky Sports y Movistar LaLiga.

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, dijo que ha sentido maltratado por los medios de comunicación tras la mala racha de resultados de su equipo, que casi les ha dejado fuera de la lucha por LaLiga, al tiempo que agregó que quiere seguir al mando la próxima temporada si el club así lo desea. Los catalanes prácticamente agotaron todas sus posibilidades de atrapar al Atlético de Madrid después de empatar 3-3 con Levante.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Celta?

Perú - 11:30 a.m.

- 11:30 a.m. Argentina - 1:30 p.m.

Uruguay - 1:30 p.m.

- 1:30 p.m. Colombia - 11:30 p.m.

Ecuador - 11:30 p.m.

- 11:30 p.m. México - 11:30 p.m.

Chile - 12:30 p.m.

- 12:30 p.m. Estados Unidos (Miami) - 12:30 p.m.

España - 6:30 p.m.

El domingo deben vencer al Celta de Vigo en su último partido en casa de la temporada, pero aunque lo consigan, sus esperanzas se acabarán si el Atlético derrota al Osasuna. “Sí, me siento maltratado en las últimas dos semanas, si analizas la temporada por las dos últimas semanas.... Hay que analizar la Copa, que aún luchamos por LaLiga, los jugadores... he oído en los medios que lo hicimos muy mal y no estoy de acuerdo”, dijo Koeman.

“En dos semanas se pasa de todo perfecto a todo horrible. Y no es justo”, agregó. A Koeman le queda un año más de contrato con el Barça y dijo que hablará de su futuro con el presidente del club, Joan Laporta, a finales de este mes. “Hemos quedado para hablar cuando acabe la temporada”, explicó el técnico holandés. “Es importante para un entrenador tener la confianza del club y quiero seguir si es así”, añadió.

El exdefensa azulgrana sucedió a Quique Setién como técnico el pasado agosto, cuando el antecesor de Laporta, Josep Maria Bartomeu, estaba al frente del club. Su escuadra obtuvo solo 14 puntos en sus primeros 10 partidos, pero realizó un cambio impresionante para regresar a la carrera por el título. Ganaron la Copa del Rey en abril con un contundente 4-0 sobre el Athletic, pero su temporada se desmoronó tras perder 2-1 en casa ante el Granada.

El Barça también tuvo una temporada decepcionante en la Champions League, perdiendo 5-2 ante el Paris Saint Germain en el global de su cruce en octavos de final. “Hay que analizar la temporada entera, conociendo la temporada. Estamos decepcionados. Pudimos ser líderes”, afirmó. “Creo que lo importante es creer, seguir, ganar y esperar. Sabemos que las opciones de ganar son pequeñas, pero si todavía hay posibilidades hay que ganar y esperar”, sentenció.

Más allá de la pelea por el título, destaca el duelo entre el Sevilla (4º), que ya ha asegurado jugar la próxima Champions, y el Villarreal (7º), que pelea por estar en la próxima Europa League mientras prepara la final de esta competición que disputará ante el Manchester United el 27 de mayo. En la parte baja, Eibar (20º, 30), Elche (19º, 30), Valladolid (18º, 31) y Huesca (17º, 33) pelean por no descender en las dos jornadas que restan.

Barcelona vs. Celta: alineaciones probables

Barcelona: Ter Stegen, Piqué, Araujo, Lenglet; Dembélé, Sergio Busquets, Ilaix Moriba, Pedri, Jordi Alba, Griezmann y Lionel Messi. DT: Ronald Koeman.

Celta de Vigo: Iván Villar, Kevin, Aidoo, Araujo, Aarón Martín, Beltrán; Brais Méndez, Denis Suárez, Nolito, Iago Aspas y Mina. DT: Eduardo Coudet.





