vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la fecha 33 de LaLiga 2025-26. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos de transmisión para toda Latinoamérica, con servicios de paga por Movistar TV, Claro TV, DIRECTV y su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. En España se verá por Movistar LaLiga y DAZN. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles 22 desde las 2:00 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina y siete horas más en España).

Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO: ver transmisión gratis vía ESPN, DIRECTV y Movistar
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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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