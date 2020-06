Fedor Smolov encontró el gol del empate en el Barcelona vs. Celta con un estupendo remate, tras asistencia de Okay Yokuslu . El atacante ruso no desaprovechó la oportunidad y venció la resistencia del portero catalán, Ter Stegen, quien no pudo hacer nada para detener el envío y ver su portería vencida.





Barcelona vs. Celta de Vigo: La Previa

En Vigo inicia el conjunto de Quique Setién una serie de tres partidos que le llevará a medirse con tres rivales que atraviesan su mejor momento del curso, pues la próxima semana le esperan el Atlético de Madrid, en el Camp Nou, y el Villarreal, de visita.

No suele ser Balaídos un estadio fácil para el Barcelona -su última victoria fue en abril 2015 por la mínima con un tanto de Mathieu-, y, aunque los locales no tendrán el aliento de sus aficionados, a eso hay que añadirle que se encontrará con el mejor Celta del campeonato, apoyado en una notable mejoría defensiva y en el liderazgo del exblaugrana Rafinha Alcántara.

Esa solidez defensiva -un gol encajado en los últimos siete partidos, el de la derrota ante el Villarreal- exigirá la mejor versión de Leo Messi y sus escuderos, que podrían beneficiarse de la ausencia de su excompañero Jeison Murillo si Óscar García Junyent decide darle descanso al central colombiano, pieza clave en el resurgir de los celestes.

