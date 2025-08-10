Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Barcelona vs. Como EN VIVO vía Youtube y Fútbol Libre por el Trofeo Joan Gamper
En el Estadio Johan Cruyff, Barcelona vs. Como se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por el último amistoso internacional de pre-temporada. No te pierdas todos los detalles y resultado de este partido en Depor.
Barcelona vs. Como se verán las caras en el marco del último amistoso de pretemporada del cuadro ‘culé’, correspondiente al Trofeo Joan Gamper, como preparación para el arranque de la campaña 2025-26. Para seguir la transmisión de este partido, los fanáticos del fútbol se deben conectar a la transmisión exclusiva del canal de YouTube del conjunto culé: FC Barcelona, o a su plataforma web de Barca One. Este duelo está pactado para el domingo 10 de agosto desde las 2:00 p.m. (horario en Perú). No te pierdas todos los detalles, el minuto a minuto de este y todos los partidos en la web de Depor.
Barcelona vs Como se enfrentan por el Trofeo Joan Gamper 2025. (Video: FC Barcelona) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.